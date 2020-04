Juanes recita un poema que escribió en cuarentena [VIDEO]

Juanes, uno de los cantautores más reconocidos de la música latinoamericana, compartió un video donde aparece recitando los versos de un poema que, según él mismo afirma, ha escrito en el transcurso de los últimos días.

Así lo contó a través de su cuenta de Instagram, en la que difundió las imágenes como parte de un reto que se ha viralizado entre artistas de renombre. El colombiano fue desafiado por el icónico cantante de swing Tony Bennett.

La publicación de Juanes ha encantado a sus seguidores, quienes respondieron con palabras de emoción ante el poema.

“Querido Tony Bennett. ¿Cómo estás? Este es Juanes, aquí estoy. Gracias por invitarme a tu reto y por supuesto que lo acepto. Voy a leer un poema que escribí hace tres días y dice algo como esto...”, escribió el intérprete de “La camisa negra” en su publicación.

En el video, aparece utilizando unos anteojos y muy concentrado en la lectura de su creación literaria, en la cual habla de temas como la soledad, la ansiedad y el tiempo que pasa mientras nos encontramos lejos de un ser querido.

Juanes tiene 47 años y es uno de los cantautores más reconocidos en la escena musical latinoamericana. (Foto: Instagram)

“Esta tarde en soledad, tú me dices hasta luego. Y es tan frío el tuyo fuego, que se seca mi humedad. Muchos meses de ansiedad, sin hallar ningún sentido. Paz con rabia no he querido, y mucho menos alegría. En los días de mi histeria, es tan corto nuestro amor, y tan largo nuestro olvido”, declamó.

En pocos minutos, la publicación de Juanes ha sido vista más de 21.000 veces por sus seguidores de Instagram. Asimismo, ha recibido cientos de comentarios con palabras afectuosas por la bella composición.