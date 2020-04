Gianella Ydoña, expareja de Josimar, aseguró que el salsero no le pasa la pensión de alimentos que debe enviarle mensualmente para su hijo.

Además, reveló que debido a la falta de dinero tuvo que dejar el lugar donde vivía junto al niño.

La aún esposa del cantante indicó también que retomará sus actividades laborales apenas termine el período de aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

“Tuve que dejar mi casa porque ya no me da ni un sol y no tenía cómo pagar (el alquiler). Cuando acabe la cuarentena podré acomodarme y trabajar para mi hijo, ya que él vive conmigo y su papá le quitó el techo donde vivía. Según Josimar, está sin trabajo y no puede darme la pensión”, relató la expareja de Josimar al diario Trome.

Josimar y Gianella Ydoña

En otro momento, Gianella Ydoña admitió que se sintió muy incómoda luego de ver que Josimar publicó en sus redes sociales un video donde aparecían su hijo y la actual pareja del cantante.

“En realidad, sí (le molesta) que publique cosas con mi hijo y ella, como si fueran una familia cuando la mamá de Jostin soy yo”, aseveró.

Gianella Ydoña se pronuncia tras críticas por video de su hijo con pareja de Josimar

A través de un post en Instagram, Gianella Ydoña respondió a las críticas que recibió por un video donde aparecía su hijo con la pareja de Josimar.

“Yo no tengo la culpa que mi hijito tenga que compartir su casa y su cama (del salsero) con la de turno. ¡Eso díganselo a Josimar! ¡A mí también me jo... mucho! Es más, él sabe que no puede subir ni fotos de mi hijo con alguien más, pero bueno, le gusta jod... y no le haré caso”, expresó con total indignación