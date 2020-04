El director del Instituto de Transformación de la Atención Médica de la Universidad de Pensilvania, Ezekiel Emanuel, declaró recientemente al periódico The New York Times sobre la situación que atravesarán los eventos culturales y deportivos debido a la pandemia del coronavirus.

Emanuel fue enfático al recalcar que reuniones como conferencias, eventos deportivos y conciertos en vivo no se podrían realizar hasta “otoño del 2021 (en Estados Unidos) como muy pronto”, lo que es equivalente a la primavera del 2021 en el Perú.

PUEDES VER Los conciertos de mayo que estarán afectados tras la suspensión de eventos sociales

"No se puede simplemente encender un interruptor y abrir a toda la sociedad. Simplemente no va a funcionar. Es demasiado. El virus definitivamente regresará a los peores niveles ", subrayó.

Lollapalooza Argentina. Foto: difusión

Considera que los eventos que congregan a una gran cantidad de gente será lo último que regresará. "Reuniones más grandes, conferencias, conciertos, eventos deportivos, cuando las personas dicen que van a reprogramar esta conferencia o evento de graduación para octubre de 2020, no tengo idea de cómo creen que es una posibilidad plausible. Creo que esas cosas serán las últimas en regresar. Siendo realistas, estamos hablando del otoño de 2021 como muy pronto ", indicó.

El experto consideró que esperar hasta la segunda mitad del 2021 se debe, principalmente, al cronograma del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Él concordó con los demás profesionales reunidos en que la vacuna tomará entre 12 y 19 meses para hacerse.

El festival Coachella se postergó de abril a octubre de este año. Foto: difusión

Por su parte, el epidemiólogo Larry Brilliant manifestó a la publicación semanal The Economist que aún teniendo la vacuna, habrán brotes.

"Solo quiero mencionar que, una vez que tengamos esa vacuna, y hayamos vacunado en masa a tantas personas como podamos, todavía habrá brotes. Luego estaremos monitoreándolos, haciendo ping-pong entre países (...). Ese esfuerzo de seguimiento llevará un período adicional de tiempo antes de que estemos realmente a salvo ", manifestó.

Chris Martin en Instagram live. Foto: composición

Por el momento, músicos de diversas partes del mundo se han adaptado a la cuarentena mundial con transmisiones en vivo a través de sus redes sociales. Sin embargo, no hay que olvidar que eso no reemplazará la pérdida de ingresos económicos para artistas que no son multimillonarios.