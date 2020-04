Christian Domínguez no pudo ocultar su “indignación” por no poder disfrutar de la conocida película Ben-Hur en esta Semana Santa. El cantante compartió, a través de sus historias de Instagram, un video donde manifiesta su molestia porque no transmitieron dicha película.

“Cómo está mi gente, terminando ya la Semana Santa, espero que haya sido un momento de reflexión para todos en familia. Bueno, estoy bastante molesto porque no ha habido Ben-Hur. Siempre, todos los años dan Ben-Hur y el día de hoy no, así es que tenemos que hacer algo”, dice sarcásticamente el cumbiambero en el clip.

Asimismo, el líder de la Gran orquesta internacional, indicó que no era el único que se sentía molesto con dicha situación, pues su novia Pamela Franco también estaba bastante “desconcertada”.

“Amor, no hay Ben-Hur. Cómo es posible que no den Ben-Hur, si es una película que no podía faltar y dura como cinco horas. Voy a presentar mi reclamo”, se menciona la integrante de Alma Bella.

Christian Domínguez y Pamela Franco Foto: Instagram

Además, Domínguez optó por buscar otra película para entretenerse durante el feriado largo. “Mientras tanto voy a buscar otra película parecida o el Ben-Hur moderno en Netflix”, contó el intérprete.

Finalmente, Christian Domínguez se despidió de sus seguidores y les recordó que aún faltan dos semanas para que se acabe la cuarentena. “Espero que hayan tenido un lindo día, mañana es lunes y esperemos que falten dos semanas”, concluyó en su video.