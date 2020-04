Becky G vuelve a cantar en inglés para ayudar a estudiantes ante aislamiento [VIDEO]

Becky G presentó este lunes 13 de abril el tema "They Ain’t Ready“ con el cual buscar recaudar fondos para que ayuden a desarrollar clases en línea y apoyar a estudiantes sin recursos a llevar clases durante estos momentos de emergencia sanitaria por la COVID-19.

Esta nueva balada de R&B con toque de trap marca el retorno de la artista al cantar en inglés, ya que en estos últimos años ella prefirió el español al volcar su carrera al reguetón.

La estadounidense de raíces latinas confiesa que este tema lo tenía preparado desde hace tiempo. Amor y esperanza son los temas que toca como mensaje para sus seguidores ante los momentos difíciles que se vive a causa de la pandemia del coronavirus.

Becky G. Foto: difusión

“Esta canción representa muchas cosas que son importantes para mí, pero especialmente ahora habla de esperanza. Yo confío en que pueda significar algo positivo para ustedes también”, expresó la intérprete de “Sin pijama”.

Asimismo, para este nuevo trabajo la artista ha preparado una línea de merchandising junto a su hermano Frankie, cuyos ingresos también serán donados a la fundación comunitaria californiana L.A. Students Most In Need.

Esta organización, además de dar facilidades a estudiantes con sus clases, les proporciona comida y artículos que ellos o sus familias puedan requerir durante el periodo en que los colegios de Estados Unidos permanecen cerrados.

Para ello, también se realizó el videoclip oficial de la canción, dirigido por el venezolano Daniel Duran. Hasta el momento, la grabación llega a más de 200 mil reproducciones (208.512).