Bárbara de Regil suele ser la protagonista de memes con sus publicaciones en redes sociales. Hace unas semanas, publicó en Tik Tok su rutina de ejercicios en la que pedía a la gente que no parara de sonreír, lo que llevó a internautas a hacer lo contrario a ella.

Hasta famosos como Aislinn Derbez, Pati Chapoy y el rockero Francisco Barrios ‘El Mastuerzo’ hicieron su propio video con dicha rutina.

Otro punto de críticas fue lo que respondió De Regil por Instagram, al señalar, con una foto de ella y un tigre, que le gusta comer pan integral. Esta escena también fue parodiada por los usuarios.

Bárbara De Regil en Instagram

Sin embargo, es la misma actriz de la novela Rosario Tijeras quien utilizó estas herramientas virtuales para hablar acerca del “manejo de las emociones” que ella pone como pieza clave para no dejarse llevar por esas burlas o críticas.

“¿Qué pasa si te aferras a algo o alguien? Te quedas atrofiado e inmóvil. Es lo mismo cuando te aferras a una experiencia negativa. Tu personalidad se daña con enojo y amargura", aseguró De Regil, acompañada de una fotografía que la muestran sonriente.

Asimismo, señala que cuando ve una crítica no le da poder, para no sentir nada de los comentarios negativos.

Bárbara de Regil en Instagram

“Lo mismo pasa con una emoción. Tú decides tus emociones (escucha esto en tu corazón). Nadie te hace sentir nada, nadie te hace enojar, nadie afecta tus emociones sin tu permiso. Solo tú te haces sentir algo (por eso cuando me preguntan qué hago con las críticas, pienso eso). Nadie me hace sentir nada. Yo decido qué siento y qué no, así que... ¡sonríe!”, finalizó la actriz en su cuenta de Instagram.