Angie Jibaja atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La modelo fue víctima de un ataque de bala por parte de un hombre, de 75 años, el pasado viernes. Tras ser asistida en la clínica San Pablo, en Surco, el sujeto abrió una balacera, donde resultaron heridos dos policías.

Fidel Liza, abuelo de la modelo, se mostró muy afectado luego de que los medios anunciaran el incidente y se filtraran imágenes de Angie Jibaja postrada en la camilla.

Según informa Fidel Liza, el diagnóstico que le han dado es que ella ya fue operada y estaría recuperándose para ser dada de alta.

“Estoy muy preocupado por la salud de Angie, lo único que sé, por una enfermera que trabaja en la clínica, es que fue operada y está fuera de peligro", expresó.

Sus deseos de ir a verla no pueden ser cumplidos debido a que él también está mal de salud. "Ahora estoy con la presión muy alta y mi hijo no me permite salir”, sostuvo.

Angie Jibaja fue herida de bala por hombre de 75 años. Foto: Instagram

Ricardo Márquez es el hombre que atentó contra la vida de Angie Jibaja. Según la amiga de la modelo y testigo del ataque, él era su pareja y vivía con ella. Además, contó entre lágrimas que todo fue producto de un arranque de celos.

Sin embargo, el abuelo de Angie Jibaja lo desconoce. “No sé quién es ese tipo. Me llama la atención que dicen que está con este hombre que tiene casi mi edad… Ese hombre es un salvaje y se tiene que investigar qué pasó”, aseguró.

Angie JIbaja y su agresor Ricardo Márquez MIchieli en cuidados intensivos tras balacera e intento de feminicidio. Foto: Composición

Fidel Liza lamentó que, tras el intento de feminicidio contra su nieta, empeorara su salud. “Me siento muy mal, todo es tragedia para mí, no tengo paz ni tranquilidad”, contó en entrevista para Trome.