Andrés Wiese aprovechó la cuarentena para preparar una torta tres leches y compartió la receta con sus fans en Instagram, sin imaginar que terminaría recibiendo una serie de comentarios que provocarían su incomodidad.

A raíz de esta situación, el recordado Nicolás de Al fondo hay sitio decidió utilizar su cuenta de Twitter para manifestar su indignación por lo que le escribieron muchas de sus seguidoras.

“Sé muy bien cómo son las redes sociales y tengo clarísimo que así como hay mucha gente buena que solo busca eso, entretenerse y divertirse, también hay mucha gente mal intencionada, infeliz y enferma”, aseveró Andrés Wiese.

“Hace varios años que vengo bloqueando y eliminando comentarios que ya califican como insulto, como acoso y tal vez mi error haya sido no hablarlo antes”, añadió el actor.

Andrés Wiese confesó que los comentarios que le dejaron en Instagram y Facebook no le agradaron en absoluto.

“Leer comentarios así no me hace sentir bien (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso, es preocupante”, manifestó.

Finalmente, el actor de Al fondo hay sitio pidió que la educación enfoque también las situaciones de violencia y acoso contra el sexo masculino.

“Nos educan constantemente sobre la violencia y el acoso a la mujer. Por qué no educarnos constantemente sobre la violencia y el acoso al hombre? Ojalá esta etapa de aislamiento sea también para que, algún día, seamos mejores personas”, sentenció el artista.

Andrés Wiese llama a la calma ante cuarentena

A través de Twitter, Andrés Wiese pidió calma y paciencia, luego que el presidente Martín Vizcarra anunciara el aplazamiento de la cuarentena debido al coronavirus.

“El estado de emergencia se extiende hasta el 26 de Abril, difícil para todos, pero no hay nada que discutir; tenemos que seguir cuidándonos entre nosotros”, escribió el actor en sus redes sociales.