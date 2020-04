Anahí de Cárdenas: “Los actores nos transformamos, mutamos, nos adaptamos”

Anahí de Cárdenas continúa informando a sus seguidores sobre cómo está llevando su tratamiento de quimioterapia durante la cuarentena. La actriz comentó a través de su cuenta de Instagram que se encuentra a la mitad de esta gran batalla que está luchando contra el cáncer de mama.

“Faltan 6 quimios. Estoy en la mitad. Esta vez no me dormí. He decidido trabajar. Antes me tomaba algo para dormir antes de las quimios, hoy decidí que no. Que iba a hacer toda la quimio consciente para aprovechar mi tiempo y empezar a diseñar la página del studio de artes escénicas que estoy formando con grandes amigos y profesores. Es un reto muy grande, pero todos tenemos experiencia dictando y creo que va a ser una gran herramienta para muchos en estas épocas de cuarentena”, contó.

Publicación de Anahí de Cárdenas Foto: captura

Además, no pudo evitar referirse sobre la medida que se está evaluando acerca de cancelar todos los eventos sociales y culturales hasta el próximo año.

“Se está sugiriendo que los teatros y los cines y conciertos van a estar cancelados hasta el siguiente año, pero esto no nos va a parar. Por eso decidimos hacer esta plataforma online, para que nuestros alumnos puedan seguir trabajando. Un gimnasio de artes escénicas”, mencionó.

Anahí de Cárdenas

Finalmente, Anahí de Cárdenas aseguró que cuando acabe esta crisis sanitaria por la que está pasando el país, podrá llevar su escenario virtual a uno real para de esa forma tener la oportunidad de encontrarse con todos sus alumnos.

“Quizás más adelante cuando nos podamos juntar en persona, llevaremos la plataforma virtual a una real, con un espacio real, pero por el momento, online es sinónimo de trabajo, que es sinónimo de aprendizaje, que a su vez es sinónimo de adaptabilidad. Los actores nos transformamos, mutamos, nos adaptamos”, concluyó la actriz.