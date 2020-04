Yahaira Plasencia narró, a través de una transmisión en vivo por Instagram, la historia de su diente caído. En el diálogo que tuvo con Michelle Soifer, la tarde del 12 de abril, la salsera recordó la vez que unas cámaras la captaron hace muchos años y por el que recibió burlas.

En el ‘Live’, contó que cuando era adolescente le pidió a su madre que le ponga brackets. “Yo tenía 15 años y mis dientes eran realmente horribles y eran porque comía muchos dulces de chiquita y porque me caí", reveló.

La salsera realizó un transmisión en vivo. Allí contó la historia detrás del diente que le faltaba y por el que recibió burlas.

"Cuando le dije a mi mamá que quería ponerme brackets, mi mamá no sé de dónde sacó al doctor y la cosa es que él me sacó como 20 dientes y la cosa es que quedó espacios vacíos”, agregó la intérprete de “Y le dije no”.

En un momento de su charla con la competidora de Esto es guerra, confesó que no pudo culminar el tratamiento por motivos económicos. Por tal motivo, le quedó cierto espacio, que se hacía notar cuando sonreía pronunciadamente.

“Cuando me sacaron los brackets me quedó une huequito y me daba vergüenza. Luego no le di importancia y me tomaron la foto [...] Lo que la gente no sabe es que no pude terminar mi tratamiento por falta de dinero, fue bien fregado. Luego tuve que volver a arreglarme los dientes, pero ahora tengo carillas”, señaló.

Yahaira Plasencia y su otra versión

Hace unos meses, cuando asistió al set de En boca de todos, la salsera narró una curiosa versión de su dentadura incompleta.

“(Tenía) 6 años, por ahí, mi mamá me estaba llevando al colegio, una pataleta horrible y me caí y me rompí el diente, me lo partí”, reveló.

“Por eso tenía mis dientes horribles, qué feos mis dientes [...] He estado con mis dientes feos como hasta los 17 años", agregó Yahaira Plasencia.