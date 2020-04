Ximena Hoyos a fans que le piden historias en Instagram: “No soy tu diversión” [VIDEO]

A través de sus populares historias de Instagram, la reconocida influencer Ximena Hoyos se mostró molesta con sus seguidores por pedirle que se despierte para subir historias en su red social, desde tempranas horas de la mañana.

“Levántate de una vez, no hay historias”, fue un mensaje que le dejó un usuario a través de su cuenta de Instagram a Ximena Hoyos.

Por ello, la exfigura de América TV se pronunció por medio de sus historias y dejó en claro que no es obligación de ella divertir a sus seguidores y que se sentía muy incómoda con ese tipo de expresiones.

“Gente, este tipo de mensajes la bajan. Perdón, pero ustedes no tienen por qué exigirme subir historias. Yo no soy tu diversión y si subo es porque me nace hacerlo”, escribió.

Además, en su publicación, Ximena Hoyos agregó que debido los comentarios de sus fans no se encontraba motivada a subir nuevo contenido y que se encuentra realizando compras.

“Después de estos mensajes diciendo que suba historias lo único que lograron es que no suba nada. Buen fin de semana para todos. Yo estoy de compras”, finalizó su mensaje.

No obstante, luego de unas horas, la artista eliminó esta historia de su red social, pero Rodrigo González logró compartirla en su cuenta de Instagram y lanzar un pequeño comentario sobre la actitud de la influencer.

Peluchín critica a Ximena Hoyos por molestarse con seguidores

El popular ‘Peluchín’ se manifestó a través de sus historias de Instagram y criticó la actitud de Ximena con sus fans.

Ximena Hoyos responde a fans que le piden que suba historias. Foto: Composición.

“Ximena Hoyos se achora feo con sus seguidores”, se puede leer en la publicación que realizó en su conocida red social.