Tom Hanks sorprendió a los espectadores de Saturday Night Live cuando apareció el sábado 11 de marzo en una edición especial desde casa.

El reconocido actor asumió la responsabilidad de este nuevo formato del monólogo, donde habló sobre el coronavirus que padecieron él y su esposa Rita Wilson.

Tom Hanks tras superar el coronavirus “Nadie quiere estar cerca de mí

Durante su introducción pregrabada, el intérprete se burló de su propia batalla contra la mortal epidemia y cómo eso llevó a SNL a pedirle que fuera parte de su regreso a la televisión.

“Es un momento extraño para tratar de ser gracioso, pero tratar de ser gracioso es cosa de SNL, así que pensamos, qué diablos vamos a intentarlo”, compartió Hanks. “¿Por qué yo como anfitrión? Bueno, por un lado, he sido el canario famoso en la mina de carbón por el coronavirus”.

Como se recuerda, Tom Hanks y Rita Wilson fueron dos de las primeras celebridades en revelar que habían sido diagnosticadas con la COVID-19 el 11 de marzo. Posteriormente pasaron unos días en un hospital en Queensland antes de someterse a una cuarentena en una casa en Australia. Finalmente, y tras estar fuera de peligro, la famosa pareja volvió a Estado Unidos.

“Desde que me diagnosticaron, me he parecido más al padre de Estados Unidos que nunca. (En eso) nadie quiere estar cerca de mí por mucho tiempo, y hago que la gente se sienta incómoda”.

“Ahora, mi esposa y yo estamos bien, estamos muy bien. Estamos agachados como todos deberíamos estar”, continuó Tom Hanks. “De hecho, este traje, esta es la primera vez que he usado algo más que pantalones deportivos desde el 11 de marzo. Y mi esposa tuvo que ayudarme a ponerlo, porque olvidé cómo funcionan los botones", explicó.

Tom Hanks aconseja a sus seguidores sobre el coronavirus

El pasado 23 de marzo, Tom Hanks señaló a través de Twitter que se encontraba recuperándose del coronavirus, Asimismo, aprovechó para enviar un consejo a sus seguidores sobre la enfermedad.

“Hola, amigos. Pasaron dos semanas desde que experimentamos los primeros síntomas y ya nos estamos sintiendo mucho mejor. Mantenerse aislado en un refugio funciona de la siguiente manera: tu no contagias a nadie y nadie te contagia a ti. Sentido común, ¿verdad?”, escribió el actor en aquella oportunidad.