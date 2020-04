Shailene Woodley, reconocida actriz norteamericana, confesó haber estado gravemente enferma mientras duraba el rodaje de la saga Divergente, en la que fue protagonista dando vida a Tris Prior.

En una reciente entrevista con The New York Times, la actriz de 28 años dio a conocer los pormenores de aquella etapa, una de las más duras en su vida, la cual recuerda como un tiempo de difícil asimilación.

Shailene Woodley tiene 28 años y tiene una nutrida carrera como actriz entre el cine y la televisión. (Foto: Instagram)

“Hasta ahora no he hablado mucho de esto públicamente, y lo haré algún día, pero yo estuve muy, muy enferma cuando rodeaba los 20 años. Mientras hacía las películas de Divergente y trabajaba duro, al mismo tiempo padecía una situación física terrorífica y profundamente personal”, reveló.

Shailene Woodley ha tenido un papel importante en series de éxito como The Secret Life of the American Teenager y Big Little Lies.

Asimismo, Shailene Woodley detalló que, a causa de dicha situación, su carrera se vio seriamente amenazada. “Debido a eso, tuve que rechazar muchas oportunidades, porque necesitaba sentirme mejor, y esos trabajos terminaron siendo ocupados por compañeras a las que adoro”, agregó.

Shailene Woodley protagonizó las películas de la saga Divergente, estrenadas entre 2014 y 2016.

Como se recuerda, la norteamericana fue el rostro principal de las películas de Divergente, que se estrenaron entre 2014 y 2016. Desde entonces, apenas se le ha visto en tres producciones cinematográficas.

“Había gente que me decía: ‘no deberías dejar pasar esas chances’ o ‘no debiste enfermarte’. Eso se mezclaba con mi propio proceso de no saber si iba a sobrevivir y estar bien algún día, y también la incertidumbre de no estar segura de volver a trabajar en un proyecto que me apasione. Estuve en un lugar donde no tenía más opción que rendirme y dejar ir mi carrera”, acotó la actriz.