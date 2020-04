Esposa de ‘Checho’ Ibarra es vulnerable a coronavirus por delicado estado de salud

Sergio ‘Checho’ Ibarra está muy preocupado por la salud de su esposa, pues teme que pueda contagiarse del coronavirus, revelando que se encuentra en una condición de vulnerabilidad debido a la reciente operación a la que tuvo que someterse.

En declaraciones al diario El Popular, ‘Checho’ Ibarra expuso la frágil condición en la que se encuentra su esposa: “La han operado hace 10 días, una biopsia, y tiene las defensas bajas. Está en el grupo de población de alto riesgo por el coronavirus”, señaló el exfutbolista.

Sergio Ibarra revelo que solo él sale de casa a hacer las compras esenciales durante cuarentena.

La delicada situación de su pareja ha causado que el único que salga de casa para hacer las compras esenciales del hogar sea el propio conductor del espacio deportivo de Latina.

“Mis hijos no salen. No los dejo. El único que va a comprar soy yo, pero siempre con toda la protección. Es como si me fuera a la luna”.

La esposa de Sergio Ibarra se encuentra delicada de salud tras operación.

Sin embargo, también se mostró preocupado por su suegra, una persona de avanzada edad que vive en el norte del país: “Está sola en Sullana (región Piura). Tenía consulta con su médico y, justo, salió lo de la cuarentena”.

‘Checho’ Ibarra comentó que este lunes 13 de abril retornaba a la conducción del bloque deportivo de 60 Matinal: “Tengo que regresar para darle a la gente la información del mundo del deporte durante la cuarentena (por coronavirus)”.

Sergio Ibarra es el conductor del bloque deportivo de 60 Matinal.

Sin embargo, relató que aún no sabe si lo hará en el set o, por el contrario, como se está estilando, desde la comodidad de su hogar: “Muchos hacen los programas desde sus casas. Aún no me dicen cómo será el tema. Quizás iré al canal, grabo el bloque y regreso”.