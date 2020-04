El último viernes, Rihanna abrió una conversación con sus seguidores a través de Instagram Live. La intérprete de “Work” fue bombardeada con preguntas sobre el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, especialmente porque tiene mucho tiempo sin ver la luz.

La artista de 32 años se cansó de la presión a la que se vio sometida mediante redes e hizo una revelación, donde dejó en claro que está haciendo cosas más importantes que pensar en el estreno de su nuevo material llamado R9.

“Si uno de ustedes, hijos de pu**, me pregunta sobre el álbum una vez más cuando estoy tratando de salvar al mundo, a diferencia de ustedes, presidente”, dijo la ganadora del Grammy en referencia a la epidemia del coronavirus y, de paso, envió un fuerte mensaje a Donald Trump.

El mes pasado, su Fundación Clara Lionel anunció que donó 5 millones de dólares a los esfuerzos de respuesta rápida de COVID-19 en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Al poco tiempo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reveló en Twitter que la famosa cantante también está ayudando al estado para combatir a la pandemia. “Quiero agradecer a Rihanna y a la Fundación Rihanna por donar equipo de protección personal al estado de Nueva York. Apreciamos mucho su ayuda y la de tantos otros que han intensificado”, escribió.

Rihanna no se olvida de su trabajo musical

Cabe mencionar que la celebridad no ha dejado olvidado su disco R9. En la edición de mayo de British Vogue, Rihanna, quien hace poco mantuvo una conversación con Drake en redes luego que este pidiera que de una vez lanzara su álbum, dijo que estaba “trabajando muy agresivamente en la música”.

“No quiero que todos mis álbumes se sientan como temas. No hay reglas, no hay formato, no hay nada. Simplemente hay buena música y si la siento, la estoy apagando”.