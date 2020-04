Pedro Suárez Vértiz no dudó en compartir con sus seguidores una divertida imagen del presidente Martín Vizcarra emitiendo uno de sus mensajes a la nación.

El cantante, a través de sus redes sociales, publicó una fotografía donde aparece el mandatario, con varios años encima, indicando que la cuarentena ya terminó.

“Ya pueden salir", menciona Vizcarra en la imagen.

Asimismo, en la descripción de la publicación el intérprete indicó que si la gente continúa desobedeciendo la medidas dictadas por el Gobierno, es muy probable que la escena que se visualiza en la imagen se haga realidad.

“¡Qué buena! Pero valgan verdades, a eso podemos llegar con tanto incivilizado que no acata el toque de queda. Qué barbaridad. Vamos directo al rebrote con esa conducta necia e inexplicable de gran parte de nuestra población”, mencionó.

Además, Pedro Suárez Vértiz lamentó que exista gente que no tenga la capacidad de acatar las medidas dictaminadas por el Gobierno.

“Queda demostrado la inmensa precariedad cívica y moral de muchísimos peruanos. A esa gente le deberían marcar el DNI para que no puedan votar en ningún comicio electoral. No podemos poner el destino del país en manos de gente que no le interesa que la pandemia nos venza. Buenos días amigos y feliz domingo para todos”, reflexionó el cantante.

Pedro Suárez Vértiz es uno de los artistas peruanos que se pronuncia frecuentemente, a través de sus redes sociales, sobre la crisis sanitaria que está enfrentando el país.