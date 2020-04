Natalia Salas se une a la lista de artistas peruanos que comparte variedad de reflexiones, a través de sus redes sociales, en estos días de aislamiento social obligatorio.

La actriz, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que cuenta cómo está sobrellevando estos días en cuarentena.

Publicación de Natalia Salas Foto: captura

“El sol brillará, mañana. Puedes apostar a que mañana sale el sol. Mi personalidad es una. Libro los momentos incómodos, rompo el hielo y construyo lazos con mi sentido del humor. Yo soy así. Siempre he sido así. Y así como yo me mantengo haciendo sonseras para ayudarme a librar este momento, hay muchos que la están librando como pueden”, se lee al inicio del texto.

Asimismo, Natalia Salas pidió a sus seguidores que no critiquen las formas de entretenerse de otras personas en estos días de cuarentena.

PUEDES VER Natalia Salas asegura que detesta a los infieles tras polémica de Pedro Gallese y Christian Cueva

Natalia Salas Foto: Instagram

“Entrenando, cocinando, leyendo, comiendo, etc. No todos tenemos que hacer lo mismo... No juzguemos. ¡No te juzgues! Habrá días buenos y otros no tanto. Las lágrimas brotarán, la angustia y ansiedad se asomarán... Ok. Hay que dejarlas entrar, pero solo lo justo, para que mañana el sol pueda brillar. Son momentos duros, pero como todo: no es eterno”, finalizó la actriz.

Por otro lado, la actriz también ha estado compartiendo tutoriales de maquillaje, entre otras cosas, para que sus seguidores puedan pasar el rato en estos días de aislamiento social obligatorio.