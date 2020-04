Milena Zárate ha preocupado a sus seguidores al confesar que se encuentra hospitalizada y presenta un preocupante cuadro de neumonía. La colombiana fue sometida a las pruebas respectivas para saber si está contagiada o no con el coronavirus.

En declaraciones al diario Trome, Milena Zárate dio la noticia sobre el test que le hicieron para descartar la COVID-19: “Me realizaron una primera prueba y salió negativo”, aseguró la ex pareja de Edwin Sierra, pero agregó: “Los médicos me mantienen aislada para prevenir (el contagio). Ya pasé por el segundo (descarte), todavía no tengo los resultados”.

PUEDES VER Milena Zárate preocupa por su salud ante falta de atención en hospitales por cuarentena

En ese sentido, la colombiana detalló que la neumonía que padece es muy complicada y por eso está internada en la Clínica San Pablo desde hace poco más de una semana.

“Tengo nueve días internada. Tengo neumonía y estoy aislada. Sé que mi cuadro es delicado, es un momento duro en mi vida, pero tengo que seguir adelante”, relató Milena Zárate.

La cantante confesó que desea mejorar pronto para estar al lado de su pequeña, así como enfocarse en sus emprendimientos: “Quisiera irme a mi casa. Extraño a mi hija, a mi familia. Espero recuperarme pronto y volver a mis actividades, a mi negocio, a mi trabajo”.

PUEDES VER Milena Zárate fue hospitalizada de emergencia en clínica local

Milena Zárate no ha estado exenta de sufrir serias complicaciones en su salud, pues padece de angioedema hereditario, enfermedad que ataca al sistema inmunitario, el cual se transmite de padres a hijos.

Uno de los efectos de este mal, el cual se vio reflejado en su momento en Milena Zárate, es la hinchazón del rostro. Esto puede presentarse en la vías respiratorias. Otro síntoma son los fuertes dolores abdominales.