Liam Hemsworth y Miley Cyrus mantuvieron una relación turbulenta por diez años. A pesar de los altibajos, la pareja entristeció a sus seguidores cuando puso punto final a su matrimonio de casi ocho meses.

Fue la cantante, quien en agosto del 2019 envió un comunicado a la revista People para anunciar su separación oficial del actor de Los Juegos del Hambre.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus, Instagram

La ruptura trajo mucha controversia, pues se especuló que se dio por una supuesta infidelidad de Miley Cyrus, rumores que fueron desmentidos por la misma actriz.

Tras varios meses separados y cada uno con una relación, Liam Hemsworth y Miley Cyrus vuelven a ser vinculados por una serie de publicaciones que el actor australiano aún no elimina de su Instagram.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus, Instagram

Resulta que el hermano de Chris Hemsworth aún mantiene fotos de la exchica Disney en la red social. Seguidores se dieron cuenta del gran detalle y le pidieron que eliminara dichas imágenes.

Incluso, se pudo ver que la primera foto de ambos corresponde al 4 de junio de 2016. Además, los fans se percataron que él aún mantiene una foto de su boda.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus, Instagram

“Borra sus fotos”, “¿Cuándo borrarás sus fotos? Ella no vale la pena”, “¿Cómo te sientes ahora? sonríe para un hermoso mañana”, “¿Por qué no la borra en IG?, "De lo contrario, eran una pareja hermosa, los extraño”, “Te amo, pero no entiendo por qué tienes estas fotos”, “Borra sus fotos, hermano ... ella eliminó toda tu vida de su página ... ¡Te mereces algo mejor, bórralo todo!”, fueron los comentarios de algunos usuarios.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus, Instagram

Seguidores piden Liam Hemsworth y Miley Cyrus que retomen su relación

Algunos cibernautas creen que Liam Hemsworth no ha borrado las fotos que tiene con Miley Cyrus, quien mantiene un romance un poco extraño con Cody Simpson, porque aún no la olvida. Esto provocó que algunos fans fantasearan con la reconciliación.

“Todavía no entiendo por qué Miley dejaría a alguien como él. Nunca lo haría, “El primer amor nunca muere”, “Vuelve con ella”, “Regresen, por favor”, “Aún la ama”, “La mejor pareja”, comentaron.