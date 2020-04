La Máscara: Almendra Gomelsky y Sigrid Bazán relatan su experiencia tras participación

Almendra Gomelsky y Sigrid Bazán impactaron a los televidentes al aparecer en La Máscara, el reality de Latina conducido por Mathías Brivio. La periodista y la exanimadora se escondían detrás del disfraz de ‘carnero’ y ‘palta’, quienes tras una presentación a gusto del público, revelaron su identidad.

La figura de Nubeluz dejó un mensaje en Instagram, relatando cómo se sintió tras haber pisado el set del programa. “¡Ayer me descubrieron! Yo he sido la palta todo este tiempo. Y me moría de ganas de contarles”, reveló.

Ambas sorprendieron al revelar su identidad, quienes estaban detrás del disfraz de 'palta' y 'carnero'.

Así también, Sigrid Bazán fue una de las invitadas especiales del programa. Luego de cantar el tema “No creo”, los investigadores le pidieron que revele quién era. Al gritar “¡Fuera máscara!”, la comunicadora saludó a todos las asistentes.

Ella agradeció a la producción del reality por permitirle ser parte de este show. Además confesó que tenía las ganas de publicar las fotos de su experiencia, sin embargo, no podía hacerlo hasta que se emita su participación.

Ambas sorprendieron al revelar su identidad, quienes estaban detrás del disfraz de 'palta' y 'carnero'.

PUEDES VER Emilia Drago responde a críticas tras aparecer en La Máscara en pleno estado de emergencia

“Demasiado agradecida por haber tenido la oportunidad de cantar, bailar y formar parte de equipazo de La máscara. ¿Alguien sospechó que yo era el Carnero? Gracias Rayo en la botella y Latina. He tenido estas fotos guardadas por mucho tiempo pero al fin puedo publicarlas”, escribió la periodista junto a algunas fotografías.

Asimismo, mencionó que el episodio fue grabado antes de que se decrete el estado de emergencia. Esta aclaración fue debido a que el espacio televisivo de Latina fue cuestionado por “seguir emitiendo” el programa durante la cuarentena.

“Quien iba a pensar que lo vería en este contexto. Ojalá les haya sacado una sonrisa en casa”, añadió la conductora.