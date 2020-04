Kourtney y Kim Kardashian han sido las protagonistas durante las últimas semanas, luego que ambas se enfrascaran en una pelea en el reality Keeping up with the Kardashian.

Ahora, las famosas hermanas vuelven a dar de qué hablar. Resulta que la mayor del clan, Kourtney, le jugó una broma pesada a la esposa de Kanye West revelando un secreto de belleza.

Kim Kardashian Kourtney Kardashian deja en ridículo a su hermana en una publicación de Instagram

Kim Kardashian compartió una foto en Instagram para dar a conocer a sus seguidores como se veía de estudiante.

“Frescura de séptimo grado”, fue el título que acompañó a la imagen de recuerdo, la cual tiene casi 3 millones de reacciones.

Ante este post, ‘Kourt’, de 40 años, no se aguantó y reveló un truco que su hermana Kim usó para que su cabello se viera fresco y claro.

“Te pusiste lejía en crema en la mano”, escribió, “y te la pasaste por el pelo el día antes de que empezara la escuela por eso la raya anaranjada”, agregó.

El comentario, el cual dejó en ridículo a la mamá de North West, obtuvo más de 21.000 “me gusta”.

Asimismo, los seguidores no perdieron la oportunidad para opinar sobre el mensaje de Kourtney Kardashian. Algunos tomaron con mucho humor el post, pues, a pesar de que las celebridades se pelearon en el reality show, siguen siendo hermanas.

No obstante, otro grupo señaló que la mayor del clan estaría celosa del éxito de Kim y por eso la puso al descubierto.

Kourtney Kardashian confirma su renuncia al reality

Luego de la acalorada pelea con Kim Kardashian, Kourtney respondió a un seguidor de Twitter a quien confirmó su renuncia al reality Keeping up with the Kardashian.

“Kourtney solo necesita salir de ese maldito show. Ya no soporto que diga que no quiere filmar”, escribió el internauta. A lo que la modelo señaló: “Sí lo hice. Adiós”.