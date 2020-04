Khloé Kardashian ha dicho en Keeping Up with the Kardashians que no quiere tener más citas y que se encuentra enfocada en ella y en su hija True.

Sin embargo, su mejor amiga Malika Haqq la ha hecho pensar acerca de la posibilidad de tener más bebés; por eso, la celebridad ha decidido congelar sus óvulos.

En el último episodio del reality familiar, Kris Jenner interrogó a la empresaria sobre si deseaba tener más hijos en un futuro.

Actualmente la celebridad tiene una heredera, producto de su relación con el exbasquetbolista Tristan Thompson, con quien tiene un trato respetuoso y cordial.

Sin embargo, ella descartó la idea: “¡No, por ahora no!”. Además resaltó que se siente bien soltera: “Tengo amigos que me dicen: ‘Quiero presentarte a alguien’ y simplemente eso no me importa”.

Al parecer Malika Haqq, la mejor amiga de Khloé Kardashian, hizo que la empresaria analizara con mayor detenimiento la situación, pues le recordó lo feliz que fue al crecer en una familia numerosa, rodeada de varias hermanas.

La celebridad entonces confesó no estar completamente segura de no tener más hijos; por ello, su amiga le dijo: “mientras te decides ¿por qué no congelas tus óvulos?”.

Al final del episodio, la socialité comunicó su decisión: “Voy a congelar mis óvulos, solo uno para ‘sacarte de mi espalda’, pero debido a que no hay incovenientes ¿por que no?”.

Actualmente Khloé Kardashian estaría realizando la cuarentena junto a su expareja, pues Tristan Thompson quiere pasar tiempo con su hija True, de acuerdo a la revista People.