Karla Panini rompe su silencio y responde a críticas por relación con Américo Garza [VIDEO]

Karla Panini decidió romper su silencio y responder a las duras críticas y burlas que recibió por su relación a escondidas con el entonces esposo de Karla Luna, quien fuera su amiga y compañera de trabajo antes de que falleciera con cáncer en el 2017.

“Me vale si dicen de mí, si hablan de mí. Estoy acostumbrada. Hay unos a los que me gustaría darle like porque son muy creativos y me dan risa”, comentó en un video la recordada ‘Lavandera Güera’, haciendo alusión a los comentarios de burla dirigidos a ella.

Y es que hace unos días se filtró un meme en el que se mencionaba su actual matrimonio. “Quédate en casa como te quedaste con el esposo de tu amiga”, se leía en la imagen, la cual fue motivo para que los usuarios recordaran la manera en que Américo Garza y ella se enamoraron

“Si hice o no hice, ya pasó”, agregó Karla Panini. También pidió a sus seguidores que se centraran en otras cosas más “importantes”. Aclaró que seguirá presente en las redes sociales y deseó a sus fans que se encuentren bien de salud.

Críticas a Karla Panini por relación con Américo Garza

Karla Panini inició una relación con el entonces esposo de su amiga Karla Luna. Aunque le había confesado que ambos se besaron en una oportunidad, esta última averiguó muchas más cosas sobre la relación entre su marido y su examiga.

Karla Luna hizo pública la traición de su esposo y de su entonces colega. Posteriormente, las actrices cortaron todo vínculo laboral y se alejaron. En el 2016, Karla Panini y Américo Garza se casaron en el 2016, hecho que generó una ola de críticas a la actriz.

Por aquellos días, Karla Luna tuvo que afrontar las complicaciones del cáncer que padecía desde el 2012, Luna murió en septiembre de 2017. Aunque Panini ha tratado de sobrellevar las críticas, todo parece indicar que, por el momento, los seguidores de su examiga no lo han olvidado.