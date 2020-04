Gianella Ydoña responde a críticas luego que Josimar expusiera a su hijo con su actual pareja

Gianella Ydoña explotó en redes sociales. La expareja y madre del hijo de Josimar Fidel compartió un duro mensaje sobre el cantante a través de sus historias de Instagram.

En su texto hizo notar, nuevamente, la incomodidad de exponer a su pequeño junto a María Fe Saldaña, la nueva conquista del intérprete de “Aventurero”. El pronunciamiento se debió tras unos videos que él publicó.

Por tal motivo, la modelo y empresaria de Gamarra se refirió a Josimar Fidel acusándolo, incluso, de crear estos clips intencionalmente. Según su mensaje, el salsero sabe de este tipo de acuerdo.

“Yo no tengo la culpa que mi hijito tenga que compartir su casa y su cama (del salsero) con la de turno. ¡Eso díganselo a Josimar! ¡A mí también me jod* mucho! Es más, él sabe que no puede subir ni fotos de mi hijo con alguien más, pero bueno, le gusta jod**me y no le haré caso”, escribió Gianella Ydoña.

Dicho mensaje fue en respuesta a algunos comentarios de sus seguidores, pues cuestionaban que deje a su hijo con su padre y su nueva pareja.

La expareja del salsero se mostró incómoda tras unos videos de su hijo con el cantante junto a María Fe Saldaña durante la cuarentena.

"Mi hijo vive y duerme conmigo, ok. Si está con su papá es porque está aprovechando el tiempo que tiene ahora solo por cuarentena, y solo unos días. Se fue ayer y viene mañana, y transmitiré con él", redactó en una historia anterior.

Gianella Ydoña incómoda por Josimar

En los primeros días del 2020, Gianella Ydoña fue cuestionada por dejar que su hijo se tome fotos con la nueva pareja del salsero. A través de Instagram, la empresaria dio tajante respuesta.

“Yo vivo con mi hijo y siempre será así. Solo que lo mando con el papá para que también comparta con él, pero el muy vivo dice que vive con él solo para dejarme mal para variar”, respondió a un usuario.