Bruno Ascenzo triste por no estar son su hermano en cumpleaños: “Pronto nos saludaremos sin miedo”

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el reconocido director Bruno Ascenzo envió un emotivo saludo de cumpleaños a su hermano menor y lamentó no poder estar cerca a él para darle un abrazo.

“He tenido mucha suerte en esta vida, no lo puedo negar. Pero mi mayor suerte, la que no cambiaría por nada, es haber nacido hermano de este ser. He conocido gente buena, empática, inteligente, divertida, entregada y solidaria”, inició su mensaje.

Bruno ascenzo presenta a su hermano menor en Instagram. Foto: Instagram.

Además, Bruno Ascenzo confesó que consideraba a su hermano como a un “superhéroe” y a quien incluso amaba más que a él.

“Y luego a Franco, mi hermano. Una especie de superhéroe a quien amo más que a mí mismo. Sin él nada sería como es. ¿Cómo lo haría Franco?, me pregunto cada vez que se me acaban las herramientas”, contó.

Por último, Bruno Ascenzo se sintió afligido por no poder abrazar a su hermano en esta fecha especial; sin embargo, le deseó los mejores éxitos y un feliz cumpleaños.

Bruno Ascenzo y su hermano. Foto: Instagram

“Te quiero mucho hermanito, pronto nos abrazaremos sin miedo, como siempre. Eres el mejor. Que te den todo el amor que sabes dar y que tengas un cumple muy feliz”, culminó.

La publicación ya cuenta con más de 10.000 ‘me gusta’ en la famosa de red social y cientos de comentarios en los que los internautas desean un feliz cumpleaños al hermano del artista.