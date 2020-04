Billie Eilish responde a críticas por llevar traje de baño en su viaje a Hawaii

Billie Eilish no permite que se la juzgue por su físico o por la ropa que viste. Eso lo dejó muy en claro en una reciente entrevista para una revista estadounidense ante las más recientes críticas que recibió al usar ropa de baño.

Esto pasó debido a que, a través de sus redes sociales, la cantante mostró videos y fotos de un viaje que había hecho con su amiga a Hawaii, en el que se divirtieron al pasar los días bañándose en una cascada y haciendo fogata. Los comentarios con respecto a la ropa que Eilish usaba no se hicieron esperar.

Los usuarios en cuestión señalaban el por qué Eilish no quería que la sexualicen si ella se vestía y exhibía de esa manera.

Billie Eilish en Instagram

“Hubo un momento el año pasado donde estaba desnuda y no reconocí mi cuerpo porque no lo había visto en mucho tiempo (...). A veces lo veía y decía:' ¿De quién es ese cuerpo?'” señaló la intérprete de “Bad guy” a la revista Dazed.

Asimismo, ella manifestó que no es que “no me guste (mi cuerpo) ahora, solo creo que estoy un poco a gusto con él”, aseveró. Por ello, la estadounidense también indicó que va a mostrarse como ella quiera y que no hará caso a las personas que intenten criticarla por usar la ropa que ella desee.

Billie Eilish en Instagram

Vale recordar que a inicios de marzo, la cantante realizó un discurso en su gira por Estados Unidos en la que hablaba sobre su cuerpo y cómo sus detractores utilizan su físico para juzgarla.

“¿Realmente me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo alaban. Algunas personas lo usan para avergonzar a otros, algunas personas lo usan para avergonzarme (...) ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?", decía Eilish.