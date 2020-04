50 años sin The Beatles: ¿Por qué se separó la banda?

“Ellos oficialmente nunca se disolvieron", le dijo al diario El País el escritor inglés Philip Norman, un experto sobre la historia The Beatles, autor de los libros Shout!: The True Story of the Beatles, Days in the life: John Lennon Remembered y Paul McCartney: La biografía. La banda ha cumplido cinco décadas separada, aunque McCartney y Ringo Starr resolvieron sus diferencias, las mismas que habrían ocasionado el fin del emblemática banda inglesa. En el 2019 se juntaron en Los Ángeles, para un concierto en el Dodger Stadium.

“No hubo ningún comunicado. Por eso mucha gente durante los setenta esperaba que volviesen a grabar”, sostuvo Norman. Y es que, las disputas entre Ringo Starr y McCartney iniciaron porque el grupo no estaba de acuerdo con la fecha que había escogido el cantante para lanzar su primer disco como solista. McCartney, estaba programado para ser presentado en abril de 1970 bajo el sello de Apple Records, y Let It Be saldría a calle en mayo, también con Apple Records. La banda le proponía al cantante posponer el lanzamiento de su carrera como solista y Starr fue el encargado de comunicárselo. Eso lo enfureció.

“Había algo de mezquino en la relación entre Paul y John. Pero esa competitividad era parte de lo que les hizo ser tan brillantes juntos: retándose para conseguir logros artísticos mayores. El amor les mantuvo unidos, pero la presión les hizo comportarse de manera lamentable, sobre todo al final”, declaró el escritor Peter Ames Carlin. A eso se sumó que los primeros ejemplares del disco de McCartney adjuntaran una ‘autoentrevista’ en la que dejaba entrever que dejaba el grupo evidentemente molesto. “(La separación se debe)a diferencias personales, empresariales y musicales, pero más que nada a que me lo paso mejor con mi familia”, decía el cantante.

Las portadas anunciaron el fin de la banda, quizá de forma apresurada, pero eso dio pie a que los demás The Beatles den por cerrado el ciclo, sin comunicado oficial. “Al final de su carrera los Beatles se sentían como en una prisión. Cuando arreciaron las tensiones, estar juntos era una tragedia. El que intentó mantener al grupo con vida siempre fue Paul. Él era consciente de que si no tiraba del carro era el final”, sentencia Philip Norman.