Rebeca Escribens muestra estrictas medidas de seguridad que realiza para salir a la calle

La actriz Rebeca Escribens utilizó su cuenta de Instagram para enseñar a sus seguidores las medidas que realiza antes de salir a la calle. En dicho material audiovisual, se aprecia los diversos pasos que realiza para colocarse una mascarilla creada con materiales caseros.

“Hoy me toca a mí salir a comprar y quiero mostrarles cómo lo hago. Me cubro la cabeza con un pañuelo, he diseñado esta ‘vaina’ para mi, pero antes de ponerme esto, lo que he hecho es juntar dos mascarillas con una mimosa”, se le escucha decir a la figura de América televisión.

Asimismo, se le observa cómo cubre gran parte de su rostro con esta mascarilla casera añadiendo pequeñas cintas adhesivas, para evitar que el coronavirus ingrese por su nariz.

Rebeca Escribens. Foto: Instagram

De la misma manera, la actriz cubre su cabello con una tela color rojo. “¿Exagerada, yo?.... ¡No! ¡Precavida! es otra cosa”, se lee en la descripción de Rebeca Escribens, la cual acompaña su nuevo video.

Por otro lado, la conductora de América Espectáculos pidió a los colegios que no saturen a los escolares durante la cuarentena. “¡Si nadie se atreve a decirlo, yo sí! A todas las instituciones educativas".

"Estamos atravesando una crisis mundial, creo que lo saben. De una o de otra manera, nos está afectado económica y emocionalmente y en diferentes grados. Cada uno de nosotros somos un universo y nos debemos respeto, así que las comparaciones sobran”, sostuvo.

Rebeca Escribens. Foto: Instagram

“El mundo ha parado y no por eso tenemos que quedarnos inmovilizados dentro de nuestras casas. Es cierto, tenemos que seguir trabajando, algunos desde sus casas y los niños seguir estudiando. Pero, por favor, paren la mano un poco, bájenle un cambio, nos estamos ahogando”, sentenció la actriz.