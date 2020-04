Poly Ávila ha confesado que no la está pasando bien durante la cuarentena a causa del brote de coronavirus en el Perú. Sin embargo, ha encontrado un remedio para matar el aburrimiento: parodiar a los programas de competencia por los que alguna vez pasó la modelo argentina.

Cabe recordar que antes de que se decretara la ampliación del estado de emergencia por dos semanas más (hasta finales de abril), la argentina deslizó que, posiblemente, se ausentaría unos días de las redes sociales.

Sin embargo, sucedió todo lo contrario, pues la ex chica reality ha encontrado formas de mantenerse ocupada durante el aislamiento social obligatorio, una de ellas fue parodiar las competencias que realizan programas como Esto es guerra o, en su momento, Combate.

En la leyenda del video, Poly Ávila aclara que no tiene la intención de burlarse: “… No busco herir la susceptibilidad de nadie. Viendo como toda la gente talentosa aprovecha sus conocimientos para dar clases virtuales en esta #cuarentena, así que me dije ¿por qué no?”, reveló la modelo.

En las imágenes se muestra a Poly Ávila parodiando las competencias más recurrentes en los programas reality como la del tornillo, el armado de vasos, así como la desesperación por tocar la campana para decretar al ganador de una prueba.

“Debes tener mucha destreza, cada 15 milímetros cambias de mano, pones cara de preocupación. Vas corriendo, apoyas vaso por vaso porque esto puede suceder, se puede caer la torr Siempre eufórica, demostrando que das todo por tu equipo (sic)”, describe así Poly Ávila las distintas rutinas en los programas de competencia.

Poly Ávila se deprime en cuarentena

Antes que ampliaran el estado de emergencia, Poly Ávila confesó en Instagram que no la estaba pasando nada bien al no poder salir de su hogar y encontrarse sola en su departamento.

“Coronavirus. Siento que se va a ampliar esta cuarentena. Mañana, quizás, no esté haciendo ningún tipo de video porque puede que esté muerta, por así decirl Hay días que tengo mensajes muy positivos para darles y, quizás, hay días que me levanto y les digo que me quiero morir. Soy muy ciclotímica”, confesó Poly Ávila.