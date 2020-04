Pedro Suárez Vértiz dedica emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños

Pedro Suárez Vértiz, una de las celebridades peruanas más asiduas a las redes sociales, usó su cuenta de Instagram para enviarle un conmovedor saludo de cumpleaños a su hija Mariajosé.

A través de una extensa publicación, el intérprete de “Los globos del cielo” recordó cómo recibió la noticia de que se convertiría en padre de una niña.

Pedro Suárez Vértiz. Foto: Archivo

“Mariajosé, hija mía, un día como hoy llegaste al mundo. Recuerdo que la noticia del embarazo de tu mamá, ella de 18 y yo de 23, me sorprendió sin absolutamente ni un centavo encima. No lo podía creer. Eramos muy estrictos con el método del ritmo y jamás me había fallado. Pero como bien dice el dicho: “Si quieres ver a Dios reír, cuéntale tus planes’”, escribió el cantante.

Asimismo, Pedro Suárez Vértiz contó en Instagram los sacrificios que hizo y lo duro que trabajó para poder darle lo mejor a su primogénita desde que llegara al mundo.

“De inmediato una inexplicable sapiencia económica sin precedentes me invadió y vendí todos mis amplificadores e instrumentos en Paruro, para poder pagarle una habitación en la clínica Good Hope de Miraflores”, manifestó.

Pedro Suárez Vértiz en Instagram le dedica mensaje a su hija por su cumpleaños

“Mi hermano Patricio me prestó una guitarra electrostática Ferrington, que luego le compré, y me recorrí los pueblos más recónditos del Perú cantando, para así poder pagar tus pañales y el alquiler del departamento. Por eso Patricio es tu padrino”, añadió.

Finalmente, el artista le agradeció a su hija Mariajosé por haber sido el motor que lo hizo seguir adelante y convertirse en un reconocido cantante.

“Te convertiste hasta hoy en la locomotora que hace avanzar los vagones de mi vida. Me tuve que convertir en solista para sacarte adelante a ti, a tus hermanos y a tu mamá, y vaya que me fue bien. Feliz cumpleaños, amada hija. Te amo con toda mi alma. Tu papá”, precisó Pedro Suárez Vértiz en Instagram.