La ex locutora de Radio Panamericana, Lucecita Ceballos comentó sobre los días de aislamiento social que se ha establecido en el Perú a raíz de la llegada del coronavirus.

“No estamos encerrados, sino a salvo. Cuando toca salir, solo lo hace uno de la familia”, detalló la colombiana al ser consultada sobre la cuarentena que se lleva en todo el Perú.

De la misma manera, comentó quién realiza las compras durante estos días. “Mi esposo, ya tiene práctica. Siempre me ayuda en los quehaceres de la casa. Él pica las verduras, yo hago el resto”, detalló la ex presentadora de televisión.

Asimismo, Lucecita Ceballos se animó a hablar de la primera vez que llegó a nuestro país. “Vine al Perú de 17 años y aprendí a cocinar solo potajes peruanos. Casi nunca he tenido empleada. Cuando grababa, me levantaba temprano para dejar todo cocinado”, sostuvo la ex locutora al diario Trome.

La ex figura de televisión detalló también cómo es la relación que lleva con su primogénito. “Mi hijo Mateo me ha presentado enamorada. No me meto, salvo que ellos me lo pidan. No le llamó la atención, eso no está bien, soy mujer y no me gusta que lo hagan”, aseguró la colombiana.

Por otro lado, habló sobre la rutina de ejercicios que realiza para mantener su figura. “Salto con una soga en vez de correr y pongo un edredón en el piso para hacer planchas. Lleno dos bidones con agua y los levanto para fortalecer los músculos de los brazos”, dijo ante el medio de comunicación.