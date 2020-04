La conductora Lorena Álvarez señaló las problemáticas que el país enfrentará a raíz de la expansión del coronavirus en el Perú. “Desde niña me gusta la verdad. Aunque duela, por más difícil que sea, prefiero saber. Nunca me ha salido ponerle azúcar a las cosas. Hoy quiero compartir una dosis de realidad contigo”, comentó en su cuenta de Facebook.

“Se vienen semanas duras, muy duras, y nos toca estar preparados. Quedarnos en casa es esencial para que esas semanas horribles sean las menos posibles. No te voy a decir que cuando todo pase las cosas serán mejores”, manifestó la periodista.

De la misma manera se refirió acerca de las empresas que han sido afectados por la cuarentena.“No puedo llamar mejor a todas las personas que morirán, los empleos que se perderán, las empresas que quebrarán, los emprendedores que verán esfumarse su trabajo, las familias que no tendrán qué comer”, se lee en su red social.

“¿A cuántos no podremos consolar tras perder un ser querido? No. Eso no es mejor. Es una mierda. Pero es lo que nos ha tocado vivir. Podemos quejarnos, renegar, llorar, seguir evadiendo lo que pasa, engañándonos que con sonreír y buena vibra esto no nos va a alcanzar”, dijo Lorena Álvarez.

Asimismo, la periodista asegura que las personas ya no volverán a ser las mismas. “Cuando pase el coronavirus, los que sobrevivan a la enfermedad y a la crisis económica serán diferentes. Estoy convencida de que lo que no te mata, te hace más fuerte. Tiene que ser así. Este es un momento de evolución. No me sale romantizar la cuarentena, te ayudo más siendo honesta”, aseveró.

“No para que entres en pánico sino para que entiendas que la cosa está jodida. Mantén la calma, cuídate, si tienes fe, reza. Prepárate mental y emocionalmente. No tengas miedo. El miedo paraliza. Respira. Cumple con las indicaciones. Lo que viene no será mejor pero si puede ser peor si no hacemos caso. Quédate en casa”, finalizó.