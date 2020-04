Kourtney Kardashian revela sus deseos de ser madre por cuarta vez

Kourtney Kardashian compartió algunas imágenes suyas modelando las prendas de su marca Poosh y generó gran revuelo en las redes sociales, pues para sus fans, la estrella de Keeping Up With The Kardashians podría estar esperando un bebé.

Este viernes, la famosa se refirió a su presunto embarazo y sorprendió con su respuesta a los comentarios que dejaron los cibernautas en su perfil oficial de Instagram. Luego de compartir su imagen utilizando un vestido anaranjado, un admirador comentó: “Estas embarazada”.

“Ella desearía estarlo”, señaló otra usuaria, quien no esperó que la misma Kourtney Kardashian se uniera a la conversación con un revelador comentario. “Pero pon las bendiciones ahí fuera”, señaló la famosa y añadió un emoji de manos rezando.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la mayor de las Kardashians expresa sus deseos de tener un cuarto bebé. En enero de este año respondió que “ya quisiera tener otro hijo" cuando una fan le consultó si estaba embarazada. Además, en 2018 compartió que estaba considerando congelar sus óvulos durante un episodio de KUWTK.

Kourtney Kardashian es madre de Mason Dash Disick, de diez años, Penelope Scotland Disick, de siete y Reign Aston Disick, de cinco. Los tres pequeños son fruto de la relación de la estrella y su expareja Scott Disick, quien también reveló sus deseos de ser padre nuevamente y expandir su familia.