Julián Gil confiesa que tuvo miedo de interpretar a Jesucristo por una supuesta “maldición”

Julián Gil protagonizó el filme Jesús de Nazareth en 2019, dirigido por Rafa Lara, quien también convocó las participaciones de Mayrín Villanueva como María, Mario Cimarro en el papel de Juan Bautista, Eugenio Siller como el apóstol Juan y Gaby Espino interpretando a María Magdalena.

A un año del estreno de la cinta, Julián Gil confesó que tuvo temor de interpretar al personaje bíblico pues es conocida una leyenda acerca de los actores que lo encarnan. Desde hace tiempo existe una superstición sobre una supuesta “maldición” que persigue a quienes ingresan en la piel de Jesucristo.

A través de un Instagram Live, el argentino detalló algunos aspectos que tuvo en cuenta durante el rodaje de la cinta y reveló que pensó que podía pasarle “algo” en los sets. Pese a ello, Julián Gil dejó que la situación continuara su curso y los resultados para él fueron muy alentadores.

“Sentí que había algo por ahí, porque en mi carrera me ha ido muy bien y no he parado de trabajar. Después de la película estuve haciendo teatro, más cine y hubo la segunda temporada de Por amar sin ley”, señaló el intérprete de 49 años.

“Así que, en cuestiones laborales, la verdad es que me ha ido muy bien, fue un proyecto que me cambió la vida”, añadió. Además, Julián Gil reveló que su papel como el hijo de Dios generó un gran impacto en él y tuvo que investigar mucho sobre su vida, pues a pesar de haber crecido en una familia católica, sus conocimientos no eran suficientes para esa responsabilidad.

Cabe señalar que el temor del actor fue influenciado por los casos de Jim Caviezel y Robert Powell, quienes también interpretaron a Jesús de Nazareth en las cintas La pasión de Cristo y Jesús de Nazaret respectivamente, donde atravesaron serios problemas durante y después del rodaje.