Dave Grohl, una de las figuras más reconocidas del rock en inglés, ha compartido sus recomendaciones musicales para la cuarentena, a la que ha dividido en etapas, desde la de “preparación” hasta la de “claustrofobia”.

Así lo dio a conocer el músico en una colaboración para la revista norteamericana The Atlantic. La lista consta de diez canciones y es variada, abarcando distintas épocas y numerosos géneros musicales.

La lista de reproducción de Dave Grohl en Spotify.

De acuerdo a Dave Grohl, la cuarentena provocada por la expansión del coronavirus se puede segmentar en diez etapas: preparación, reclusión, productividad, conexión virtual, aprendizaje online, intimidad, claustrofobia, pánico, locura y esperanza.

Dave Grohl tiene 51 años y es una de las figuras más importantes del rock en los Estados Unidos.

Entre los temas recomendados, el líder de la banda Foo Fighters incluyó títulos reconocidos. Por ejemplo, si se desea algo de esperanza, hay que escuchar “Here comes the sun”, de The Beatles; y si lo que se busca más bien es prepararse para el aislamiento, hay que reproducir “Let’s go”, de The Cars.

La lista de Dave Grohl, además, incluye composiciones de otros artistas como el jazzista Ahmad Jamal y el cantante de metal Alice Cooper. Asimismo, en la playlist aparecen bandas de rock como The Smashing Punpkins o LCD Soundsystem.

Dave Grohl inició su aventura en la música tocando la batería en la banda Nirvana, una de las más célebres en los noventa.

Cabe señalar que la lista de reproducción completa se encuentra en la cuenta de Spotify de The Atlantic. Allí, con solo un clic, se puede disfrutar de los cuarenta minutos de música que recomienda el exintegrante de Nirvana.