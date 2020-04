Durante la cuarentena los artistas han aprovechado el tiempo para estar más cerca de sus seguidores, a través de sus redes sociales, como lo está haciendo Belinda.

La cantante decidió abrir la sección de preguntas en su cuenta de Instagram para que sus fanáticos puedan conocer un poco más de ella.

PUEDES VER Descubre por qué Belinda fue reemplazada por Daniela Luján en Cómplices al rescate

La intérprete de “Luz sin gravedad” habló sobre sus tics más frecuentes, sus dulces favoritos y hasta se animó a contar cómo le gusta disfrutar de los tacos.

Una de sus primeras revelaciones fue acerca de lo que le fascina comer, pero que le genera un poco de cargo de conciencia.

“El azúcar me encanta, es mi adicción, no puedo dejar de comer todo con azúcar. Si ustedes supieran la combinación de comida, no podrían creerlo”, explicó.

Belinda también respondió una pregunta acerca de sus tics. Confesó que se ha olvidado de varios, pero los que usualmente repite son: morder el interior de su boca, chupar sus labios, parpadear constantemente si está nerviosa y entrecerrar los ojos cuando no puede ver algo.

Hacia el final de la conversación, la cantante disfrutaba de su cena. En ese contexto, aprovechó para contar cómo le gusta comer un plato típico mexicano: el taco de sudadera

“Aquí está nuestro taquito de suadero, que le ponemos rábano, aguacate, cebollita, como no hay nadie a quien besar ahorita sí va mucha cebolla, limoncito y a la boquita. ¡Qué rico!”, expresó.

Durante el tiempo del aislamiento social Belinda también ha realizado transmisiones en vivo con diferentes artistas como Jared Leto y Maluma.

Con el actor estadounidense conversaron sobre sus pasatiempos:

“Estoy, tratando de preservar mi mente saludable, haciendo meditación y manteniéndome productivo. Intento entretener a las personas en el mundo, hacerlas reír y darles algo de compañía", dijo el protagonista de Guasón.

Por otro lado, con Maluma surgió una plática fresca y cariñosa, donde los dos se animaron a interpretar una romántica canción.