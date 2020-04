Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz pasan la cuarentena juntos al lado de su hijo. El exparticipante de Esto es guerra ha confesado que este tiempo le ha servido para estrechar más los lazos con su esposa luego del distanciamiento que tuvieron a finales de 2019.

Yaco Eskenazi decidió revelar algunos datos íntimos de cómo pasa su familia el aislamiento social obligatorio para evitar el avance del nuevo coronavirus en el Perú.

“Esta situación ha sido como un regalo para nosotros porque, definitivamente, se había producido distancia entre Natalie y yo por sus constantes viajes”, dijo Yaco Eskenazi al diario Ojo.

También reveló que esta situación ha cambiado a razón de la cuarentena por la COVID-19: “Ahora que pasamos los días enteros juntos, hemos conectado como familia. Hoy en día te puedo decir que todas las heridas han sido curadas y todo está perfecto en mi hogar”.

Por otro lado, Yaco Eskenazi tampoco dejó pasar la ocasión para referirse a la pandemia que azota al Perú y al mundo, el nuevo coronavirus (COVID-19) que, hasta el momento, ha acumulado una cifra de 5 mil 897 infectados y un total de 169 víctimas mortales en nuestro país.

El exchico reality aseguró que la unidad entre peruanos es una de las armas más eficaces para combatir a la pandemia: “A este virus lo matan la unión y la solidaridad. Si no estamos juntos en esto va a ser muy complicado salir bien librado de esta difícil situación”.

En ese sentido, Yaco Eskenazi confesó que él y su familia están cumpliendo al pie de la letra todas las medidas de prevención para evitar el contagio por coronavirus.

“Estoy cumpliendo al 100 por ciento con todo, incluso, cuando he tenido un malestar estomacal he preferido tomar lo que tenía en casa con tal de no salir”, sentenció el esposo de Natalie Vértiz.