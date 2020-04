Tilsa Lozano confiesa que extraña a Jackson Mora: “Ya sufrí, pero acepté que estoy aquí encerrada”

La empresaria Tilsa Lozano reveló a través de sus redes sociales sobre la importancia de cumplir la cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Por ello, recomendó a quienes no tienen a su pareja cerca usar otras vías de comunicación.

“Estoy ‘caminando por las paredes ahorita’. Ya sufrí, ya lloré, pero acepté que estoy aquí encerrada y la mejor manera de evitar el contagio es quedándonos en nuestras casas. Si no tienes a tu pareja al lado, porque estamos en cuarentena, usa la imaginación, emplea el WhatsApp que ahora tiene cámara. Debes ingeniártelas", dijo.

Tilsa Lozano y Jackson Mora Foto: Instagram

La exmodelo también comentó a sus seguidores que ha aprovechado estos días de cuarentena para lucir sus dotes de cocinera, lo que provocó que aumente unos kilos de peso.

“Estoy comiendo muchos postres y he engordado como tres o cuatro kilos. Tengo las uñas mal, el pelo lleno de canas, tuve que recurrir al tinte de farmacia y me malogré la cabeza, mi cabello quedó rojo. También se me rompió el diente, parezco la ‘Chimoltrufia’”, reveló.

Por último, Tilsa Lozano también se atrevió a comentar que ella no perdonaría una infidelidad, ya que cree que cuando se está en una relación se debe respetar el compromiso.

“No perdonaría una infidelidad, pero no todos somos iguales. Si voy a estar en una relación, lo entrego todo. No soy una persona que le guste sacar la vuelta, pero si estás soltera puedes hacer lo que te da la gana”, aseveró en Instagram.