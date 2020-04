Susy Díaz sobre coronavirus: “Debemos rogarle a Dios para que detenga su furia”

Susy Díaz aseguró que se debe orar mucho para terminar con la crisis por el coronavirus, tras los incrementos de infectados y muertos por la enfermedad.

En medio de la cuarentena, la excongresista animó a sus fans a rezar para poder ponerle punto final a la COVID-19.

“Le pido a la gente que oremos bastante y clamemos por la misericordia de Dios, para que ya pare esta pandemia, que no nos castigue tanto. Creo que debemos rogarle para que detenga su furia”, señaló para el diario Trome.

Susy Díaz también llamó a reflexionar y dejar de lado todas las malas acciones, pues considera que la llegada del coronavirus es un castigo divino.

Susy Díaz, exvedette peruana.

“Sí (es un castigo divino). Hay que pedirle a la gente que cambie, que no esté robando, matando, violando ni haciendo daño, porque eso no le gusta a Dios. He practicado los mandamientos y eso me da cierta tranquilidad espiritual”, comentó.

PUEDES VER Susy Díaz lanza canción sobre el coronavirus para concientizar al Perú [VIDEO]

Finalmente, indicó que cuando se acabe la cuarentena todos los peruanos deben estar dispuestos a trabajar en lo que sea para poder recuperarse económicamente.

“Cuando pase esto que la gente trabaje de lo que sea, siempre hemos salido adelante porque somos ‘chamberos’ y nos recurseamos”, afirmó Susy Díaz.

Susy Díaz exige cumplir cuarentena contra coronavirus

Hace unos días, Susy Díaz compartió un singular video en el que les pidió a sus seguidores cumplir la cuarentena para acabar con el coronavirus en Perú.

“Si te quedas en casa, el virus no pasa”, dijo la mamá de Florcita Polo, fiel a su estilo en el clip publicado en Instagram.