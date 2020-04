La participación de Rocío Flores en Supervivientes 2020 no está siendo nada fácil. En la última gala del reality, Yiya insultó una vez más a la participante, ocasionándole un ataque de ansiedad.

Los continuos insultos de Yiya en referencia al físico de Rocío tuvieron consecuencias y la superviviente fue nominada de forma disciplinaria.

Supervivientes 2020: “Yiya me ha llamado morsa otra vez”

Todo comenzó con una discusión entre Fani y Rocío. Justo después de la misma, Rocío Flores levantó la mano para anunciar que abandonaba la Palapa, visiblemente nerviosa. “Me voy, te lo juro por Dios que me voy, Yiya me ha llamado morsa otra vez”, explicó la joven que sufrió un ataque de ansiedad.

Para que Rocío se calmase, la organización le permitió que hablase con su padre, Antonio David, quien le pidió que saque la guerrera que lleva dentro.

“No me gusta verte así. Tu tía Gloria está contigo. No tienes que darle más vueltas a las cosas. Tu familia está contigo”, le dijo conmovido.

“No puedo verte así porque me haces sufrir y no quiero que tu sufras. Estás ahí para disfrutar de esta aventura, tienes que estar tranquila, tienes que relajarte y demostrar lo fuerte que eres”, le aconsejó su padre.

Supervivientes 2020: Yiya es sancionada

Yiya le dijo a Rocío en la Palapa que hacía “sonidos de 'morsa”. Al escuchar de nuevo ese calificativo, Rocío abandonó el lugar muy afectada.

Momentos después, a Yiya se le comunicó que estaba nominada esta semana. Jorge Javier Vázquez le pidió que no pusiese en compromiso al programa con comportamientos como el que tuvo en la Palapa con Rocío.

“La gente está muy concienciada con el tema de hacer daño, del aspecto físico... Eres inteligente para hacer tu concurso y no estar con esas tonterías que es fomentar un debate que la sociedad no acepta. No hay debate”, mencionó Jorge.

Sin embargo, Yiya intentó quitarse responsabilidad diciendo que había comparado a Rocío con “el sonido de un animal”.

En ese momento, Jorge Javier fue mucho más severo: “Sobretodo, hay una cosa que ya te voy a pedir: no nos tomes por gilipollas. Haz tu concurso y deja de dar por saco en este aspecto. Ten en cuenta que todo lo que se dice o se hace en televisión tiene una repercusión brutal. Que sea la última ve que te tenemos que advertir así”, sentenció enfadado.

Supervivientes 2020: Rocío está decepcionada de Ana María

Además de la burla, Rocío también viene enfrentando la profunda decepción que le causó que Ana María Aldón al no defenderla ante los ataques de Yiya.

“No tengo nada que recuperar con Ana María. No le guardo rencor. Me llevo una decepción día tras día. Si no es por una cosa es por otra”, le aseguró Rocío Flores a Jorge Javier con lágrimas en los ojos.