Selena Gomez revela que quiere un novio, pero no lo necesita, en video de su tema “Boyfriend”

Selena Gomez conquita YouTube con el video de “Boyfriend”, tema que lanzó en la plataforma el pasado jueves 9 de abril, y a solo un día de su estreno ya superó las 2 millones de visualizaciones y acumuló miles de comentarios halagadores.

Durante una entrevista con el programa New Music Daily with Zane Lowe, la cantante explicó cuál es el verdadero significado de su composición, pues en las redes sociales ya se empezaron a tejer todo tipo de teorías acerca de la letra del hit.

La intérprete de 27 años apareció en el espacio junto a Justin Tranter y Julia Michaels, con quienes habló sobre el proceso de creación. “Vino súper rápido, tuvimos que masajear los versos un par de veces”, señaló el compositor Tranter acerca del coro de “Boyfriend”.

Además, explicaron que el tema surgió a partir de un mensaje de texto. “Cuando quiero hacer más, a veces es como: ‘Sabes qué, hoy simplemente no sé lo que realmente estoy sintiendo’, entonces tal vez no sea nada. Pero cuando le envié un mensaje de texto, le dije ‘bueno es como si sintiera que he cubierto todo en el álbum’”, explicó Selena Gomez.

“Pensé, ‘no sé, la vida es buena, quiero un novio y eso es todo’”, añadió la intérprete de “Souvenir”. Ante la anécdota, Justin Tranter se preocupó por aclarar las diferencias entre las palabras “querer” y “necesitar”. De acuerdo al músico, “nadie necesita un novio, se puede querer tener uno, pero nadie lo necesita”.

“Muchos de ustedes saben lo emocionada que he estado por lanzar una canción llamada “Boyfriend”. Es una canción alegre sobre caerse y volver a levantarse una y otra vez en el amor, pero también sabiendo que no se necesita a nadie más que a ti mismo para ser feliz”, añadió Selena Gomez.