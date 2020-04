Protagonistas de Sex and The City se reúnen por el coronavirus

Una crisis mundial como la que vivimos por la pandemia de coronavirus consiguió el milagro de reunir, tras 16 años, a las protagonistas de la serie Sex and The City: Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda. No han coincidido físicamente pero las cuatro han participado en un programa inspirado en ellas, The Bradshaw Boys, para agradecer la dedicación del personal sanitario, en especial, del hospital Weill Cornell de Manhattan.

Y lo han hecho a través del podcast titulado I heart NY Medical Workers, al saber que Meghan Daly, anestesióloga del hospital presbiteriano de Weill Cornell y adscrita a la UCI creada por el Covid-19, era fan de ambas series. Todo ello, dentro de The Bradshaw Boys, una serie de podcast producida por tres chicos de Brooklyn.

En el podcast, la actriz Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) le da un mensaje a la doctora Daly: “No creo que imaginásemos que alguna vez le pediríamos tanto a nuestra comunidad médica, y no sé cómo agradecérselo lo suficiente”, dice. “Sabemos que es muy difícil y que significa mucho para todos nosotros que están en primera línea”, asegura Kristin Davis (Charlotte York), mientras que Kim Cattrall (Samantha Jones) añade: “Sin ustedes no podríamos seguir adelante... estamos con ustedes, les queremos”.

Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) fue quien envió un mensaje más personal: “Sé lo increíble que es su hospital, salvaron la vida de mi madre cuando tuvo un ataque cardíaco en 2001. Muchas gracias por lo que están haciendo, he oído que su esposo también es médico de urgencias, ustedes son nuestros héroes en este momento”. El episodio I Heart NY Medical Workers, creado expresamente para el personal sanitario, recuerda a un momento del final de la cuarta temporada Sexo en Nueva York, titulado originalmente I Heart NY y que fue dedicado a la ciudad después del 11 de septiembre.