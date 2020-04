Usuarios de las redes sociales criticaron que el influencer no use mascarillas al pasear a su mascota, pero él aseguró en Twitter que las fotos no son actuales.

Una usuaria en Twitter publicó fotografías del influencer recorriendo las calles cerca de su vivienda con su perro, pero sin mascarilla y atento a su teléfono móvil.

“Hagamos conocido a este influencer Mateo Garrido Lecca que saca a pasear a su perro sin mascarilla en plena cuarentena”, escribió la internauta en su publicación. Rápidamente cientos de comentarios mostraron su indignación.

Sin embargo, hace unas horas, Mateo Garrido Lecca se pronunció, a través de su cuenta de Twitter para desmentir dicha información.

En su publicación el artista niega que la foto que se ha viralizado en la red social sea actual, ya que estas fueron tomadas en los inicios del mes de abril.

"No había inmovilización absoluta, no había obligación de salir con mascarilla y mantuve mi distancia social para cuidarme a mí y al resto. Fueron diez minutos en la cuadra de mi casa”, escribió.