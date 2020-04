Lesly Castillo criticada por mostrar “lujos” en redes sociales y ella responde [VIDEO]

Lesly Castillo ha sido blanco de duras críticas por usuario de Instagram. La exmodelo mostró en dicha red social el cuarto de su hija Charlotte, hecho que indignó a algunos quienes la atacaron por exponer sus “lujos” ante tanta pobreza que existe en el Perú.

Al parecer, los usuarios se mostraron fastidiados por las comodidades con las que Lesly Castillo y su hija viven, lo cual le habría generado mensajes de rechazo hacia estas publicaciones en Instagram. Ante esto, la también influencer decidió responder a las críticas.

PUEDES VER Lesly Castillo y el pomposo vestido que ostentó en su boda

Lesly Castillo mostró habitación de su hija y recibió críticas en Instagram.

En su primera respuesta, Lesly Castillo da a entender que le reclamaron el por qué no ayuda a otras personas menos favorecidas: “Ayudo a 4 familias y no ando diciéndolo, pero hay gente que quiere que haga público si realizo algo de corazón. No tengo que andar poniéndolo en mis historias, y aún si lo hiciera hablarían mal”.

“¿Quién entiende a esta gente? Fíjense en sus vidas. No necesito personas con mala vibra, sean felices y donen también ustedes, ya que exigen”, escribió Lesly Castillo.

Lesly Castillo responde a críticas en Instagram.

En la siguiente historia de Instagram, la molestia de Lesly Castillo fue mayor por aquellos usuarios que le reprocharon por exponer supuestos “lujos” al mostrar la habitación de su menor hija.

“¿Piensan que es lujo mostrar la habitación de mi hija, la ropita de Charlotte? ¿Que es ser presumida? ¿Cómo puede pensar así? ¿Qué tiene que ver una recomendación que con tanto amor les dedico?”, expresó Lesly Castillo.

Lesly Castillo responde a críticas en Instagram.

Sin embargo, la exmodelo se ratificó en que estas críticas provienen de personas mal intencionadas: “Las malas intenciones de esta gente pensando que no debería publicar videos por toda la pobreza que existe. Solo trato de entretener. Es sólo una bebé (refiriéndose a su hija)”.

Tras esto, Lesly Castillo finaliza su mensaje anunciando que: “… De ahora en adelante refiero no enseñar nada. Espero Entiendan”:

En las siguientes historias de Instagram, Lesly Castillo compartió una serie de mensajes de apoyo tras exponer las críticas que recibió.