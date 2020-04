Karen Schwarz y Ezio Oliva dedican tierno mensaje a su hija por su cumpleaños

Karen Schwarz, ahora que está alejada de la televisión debido a su embarazo, utilizó sus redes sociales para dejarle un tierno mensaje a su niña de tres años por su cumpleaños. En Instagram, la ex Miss Perú compartió un extenso texto con fotografías familiares.

Por su parte, su pareja Ezio Oliva también le dedicó unas palabras a su primera hija. Al igual que la conductora de Mujeres al mando, él también puso fotos en compañía de su pequeña Antonia.

Ambos recordaron la vez que su niña llegó al mundo, y relataron cómo este acontecimiento les cambió la vida para siempre. La pareja aprovecha este aislamiento social para pasar más tiempo en familia, pues sus responsabilidades impiden que estén largo rato juntos.

“Hace 3 años a esta hora tenía unas ganas locas de tenerte en mis brazos. Recuerdo haber estado echada sintiendo las contracciones cada vez más fuerte, pero nada me importaba, solo quería verte la carita y llenarte de besos", escribió Karen Schwarz en el texto que acompaña las fotos.

“Me habían hablado tanto del parto natural, empecé a sentir mucha ansiedad, después de varias horas llegó el momento que tanto esperé. Naciste por parto natural y fue lo mejor que pude haber vivido, llegaste para hacerme más fuerte y junto a tu papi prometimos enseñarte a hacer todo con amor”, agregó la madre de familia.

El cantante también expresó su amor por su hija. “Día 26 en Cuarentena Nacional y hoy tengo la suerte de celebrar tus 3 años con salud. Llegaste a mi vida para transformarla de una manera que jamás imaginé, pero sobre todo me enseñaste que no hay distancia que pueda alejar al amor y que mi mayor miedo en la vida es que no seas Feliz”, redactó.

“Te amo, mi chiquitita preciosa, y espero que Dios nos dé la oportunidad de celebrar muchos años más, sin importar donde ni cómo, pero juntos como hoy, Feliz cumpleaños, Antonia”, agregó el exvocalista de Ádammo.