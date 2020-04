Juliana Oxenford sorprende a sus fans con nuevo video de Tik Tok

Juliana Oxenford compartió en su cuenta de Instagram uno de sus primeros videos en Tik Tok, el cual ya viene causando sensación entre sus fans.

En medio de la cuarentena, la periodista de ATV publicó el hilarante clip, en el que habla de cómo actúa frente a las personas que no son de su agrado.

“Si algún día tú me agarras mirándote de esta manera”, dice la conductora de Al estilo Juliana en el video. Luego, empieza a hacer muecas exageradas con su rostro y comenta: “Aléjate de mí, aléjate de mí que no me caes bien”.

Con estas imágenes, la periodista logró arrancar las risas de sus miles de seguidores, quienes elogiaron su sentido del humor.

En su publicación de Instagram, Juliana Oxenford también confesó que es una asidua usuaria de Tik Tok. “Esto es una adicción. Tengo que controlarlo”, escribió la comunicadora junto a un emoticón de risa exagerada.

Hasta el momento, la publicación de la periodista en Instagram ha logrado superar las 300 000 reproducciones.

Hace unos días, Juliana Oxenford sorprendió a sus seguidores al publicar su primer video de Tik Tok en Instagram.

"El estrés del trabajo en cuarentena me hizo caer en la tentación... ja, ja, ja”, escribió junto a su post.

“Haz un TikTok de pintura roja”. “Me encanta, Juliana”. “Más que todo amada, yo te sigo”. “Una de las mejores periodistas sin duda”. “Te admiro por lo que eres Julianita”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans a la polémica periodista.