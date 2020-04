Chris Evans alista nuevo proyecto sobre la política de EE. UU.

Chris Evans no solo está interesado en su carrera actoral, pues ha demostrado que también le importa opinar sobre los temas coyunturales de su país, a través de su cuenta de Twitter.

Por eso, la estrella de Marvel ha decidido emprender un nuevo proyecto junto con el director y actor Mark Kassen en el que podrá hablar con más detenimiento sobre temas políticos.

Se trata de una página web que se llamará A Starting Point y que estará lista dentro de poco tiempo.

“Voy a tomarme un respiro en las redes sociales hasta que mi nuevo proyecto esté en marcha”, dijo el artista en una entrevista con la revista Esquire.

El actor explicó que para esta nueva plataforma ha conversado con más de 160 senadores como Cory Booker, Amy Klobuchar y Ted Cruz acerca de sus visiones sobre distintos problemas de EE. UU.

La idea es elaborar pequeños videos que publicará en la página web, aunque también ha resaltado que algunos senadores republicanos no quisieron charlar con él.

“El sitio no es un antídoto, no es medicina, no es una cura, no es una solución, simplemente es algo que pienso que es útil. Pero algo de lo que trataré de mantenerme alejado es de asegurar: ‘esto es exactamente lo que está mal'”, expresó.

Chris Evans no ha revelado la fecha de lanzamiento de su nuevo proyecto, pero ha manifestado que quiere que sea lo más pronto posible.

Cabe resaltar que el actor ha sido uno de los críticos contra el Gobierno de Donald Trump por sus políticas frente a lo migrantes y sus débiles medidas para contener la pandemia por coronavirus.

“EE. UU. quiere respuestas. EE. UU. quiere liderazgo. EE. UU. no quiere un presidente que huye del escenario durante una crisis y deja que Mike Pence se encargue de hablar”, dijo en sus redes sociales.