Abuelo de Angie Jibaja preocupado por su vida tras balacera donde la modelo resultó herida

Angie Jibaja ha causado gran conmoción al ser herida de gravedad en la pelvis tras una balacera. Ante esto, su abuelo Fidel Liza Espinar ha usado su cuenta de Facebook para manifestarse por el lamentable incidente donde su nieta resultó afectada.

El señor Liza Espinar es una de las personas más queridas por Angie Jibaja y ha expresado lo preocupado que está por la salud de la modelo, pero también confesó que esta noticia puede afectar seriamente su salud debido a su edad.

Abuelo de Angie Jibaja preocupado por salud de su nieta tras balacera donde quedó herida en la pelvis.

“Hago de conocimiento que sobre lo que ha sucedido con mi nieta Angie (Jibaja) sé lo mismo que ustedes. Mi emotividad pone en riesgo mi vida”, expresó el abuelito de la modelo.

De inmediato, muchos de sus contactos en esta red social intentaron calmarlo, ya que el señor Liza Espinar no puede abandonar su hogar debido al estado de emergencia y toque de queda que rige en todo el Perú debido al brote de coronavirus.

“Calma, amigo Fidel, ella lo necesita, todo está bien”, “tranquilo, primo, ya viste que está siendo bien atendida, oremos por su pronta recuperación”, son algunos de los comentarios buscando tranquilizar al abuelo de Angie Jibaja.

Inclusive, la periodista Lourdes Sacín compartió una foto de Angie Jibaja en la sala de operaciones, totalmente consciente, imagen que tranquilizó a don Fidel Liza Espinar.

Lourdes Sacín reconforta al abuelito de Angie Jibaja.

“Gracias, buena amiga, me tranquiliza verla. Tú siempre, Lourdes, has sido quien me ha acompañado en los momentos de dolor. Dios te bendiga”, expresa don Fidel.

A lo que la periodista responde: “Quédese tranquilo que hay Angie para rato, y quizás le sirva de señal justo este viernes santo. Todo lo mejor para usted por tanto cariño en estos años”, dijo la periodista.