Desde el confinamiento de su casa, donde cumple la cuarentena para no contraer el coronavirus, junto a su esposa Natalie Vértiz y su pequeño Liam, Yaco Eskenazi hizo un llamado a la población a ser responsable en acatar las medidas implantadas por el Gobierno para acabar con la pandemia.

"A este virus lo matan la unión y la solidaridad, si no estamos juntos en esto, va a ser muy complicado salir bien librado de esta difícil situación. De mi parte, estoy cumpliendo cien por ciento con todo. lo que dice nuestro presidente, incluso cuando he tenido un malestar estomacal, pero he preferido tomar lo que tenía en casa contal de no salir”, anota.

El ex chico reality contó que aunque es casero y mantenerse en su domicilio no le significa mayor sacrificio, confesó que la comunicación con sus familiares mediante videollamadas lo estresa. “Me pone un poco nervioso eso de comunicarnos por videollamadas o redes, me estresa el celular, extraño el contacto con la gente, el vernos cara a cara... pero creo que después del coronavirus nada volverá a ser como antes o por lo menos tomará tiempo que las cosas se parezcan a lo que estamos acostumbrados”, dijo para luego hacer una reflexión sobre lo que nos ha tocado vivir.

“Este 2020 nos está dando una gran lección con el coronavirus, nos ha enseñado que no somos nada y que un virus nos puede acabar en un ratito si no somos inteligentes, si no dejamos de pensar solo en nosotros, y nos preocupamos por el prójimo”.

Regalo de Dios

Por otro lado, Yaco rescató que además de la naturaleza que ha sido la gran ganadora de esta pandemia, la relación con Natalie, que sufrió un resquebrajamiento, ha salido favorecida.

“De verdad que esta situación ha sido como un regalo de Dios para nosotros porque definitivamente se había hecho una distancia entre Natalie y yo por sus constantes viajes. Ahora que pasamos los días enteros juntos, hemos reconectado como familia. Hoy en día, te puedo decir que todas la heridas están curadas y que todo está perfecto en mi hogar” refirió y no descartó sorprender con la llegada de un nuevo integrante a la familia.“Dios quiera que ‘la vacuna’ prenda”.

Respecto a la parte laboral, Eskenazi hace votos para poder retomar las grabaciones de la novela ‘Dos hermanas’, de Del Barrio Producciones, y continuar en la conducción de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. “Aún no hay un pronunciamiento de ambas producciones para retomar las actividades, pero espero que eso venga cuando ya no haya peligro de contagio y, por supuesto, manteniendo las medidas de salubridad”.

“Si hay que mantener la cuarentena o adecuarse a nuevas formas de trabajo, pues tendremos que hacerlo, lo importante es respetar lo que dicen nuestras autoridades y cuidar nuestra salud”.