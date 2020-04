Rita Wilson revela lo que le dijo a Tom Hanks cuando su vida corría peligro

Antes de que Rita Wilson y su esposo Tom Hanks preocuparan a sus fans al informar que dieron positivo al coronavirus, la actriz tuvo una entrevista en el programa de Kelly Clarkson, el cual recién se emite

Durante la charla, la también productora se sinceró y habló sobre su diagnóstico de cáncer en 2015. La delicada situación hizo que tuviera varias charlas con su esposo acerca de las consecuencias que esto podría traer a su vida.

La actriz era consciente de que esta enfermedad podría acabar con su existencia; por eso, tenía claro qué quería que haga su familia si esto llegaba a pasar.

“Le dije [a Tom Hanks], mira, si algo me pasa y me muero yo antes que tú quiero que sepas que necesito un par de cosas", empezó contando la artista.

Rita Wilson demostró que a pesar de lo delicada de su enfermedad trataba de tomarse todo con humor. Además confesó que no quería lamentos ni lágrimas en su última despedida.

"La primera es que quiero que estés súper triste durante un tiempo muy largo [...] La segunda cosa que quería era una fiesta, quería tener una celebración con mucho canto y baile, gente contando historias y que de la sensación de que estén celebrando mi existencia”, explicó.

Rita Wilson

No es la primera vez que la actriz habla de este tema, pues en su canción “Throw Me a Party”, que es parte de su disco Halfway home, toca nuevamente esta idea.

“Cuando me vaya celebra una fiesta, deberás bailar como si yo estuviera ahí, no estés tristes o tengas el corazón roto, levanta la voz, canta mis canciones y enciende bengalas, cuenta mis historias y bebe todo mi vino. Sabes que mi vida acaba de comenzar cuando ya no esté”, dice parte de la letra de su pieza musical.

Rita Wilson ya se encuentra recuperada del coronavirus y en sus redes sociales agradeció al personal médico y a todos los que se preocuparon por su salud.

"Estoy muy agradecida por mi salud, por los doctores, enfermeras, amigos y familia que me han apoyado durante este tiempo. Ustedes, amigos en línea, también merecen ese agradecimiento porque sus oraciones y optimismo llegaron a calar muy hondo”, expresó.